Deutscher Karikaturenpreis Der verrückte Alltag

Bei so viel Niedertracht und Verrücktheit ist es wohl besser, sein eigenes Leben mit den dazu nötigen Utensilien zu führen. So zeichnet es Rudi Hurzlmeier (Jahrgang 1952) aus München. Ein Stück Anarchismus gibt es auch hier. Dagegen kann der Telefonterror – ausgerechnet in einem Raum der Gemütlichkeit und Ruhe – eher nerven. Holga Rosen (Jahrgang 1970) aus Dortmund bringt es auf den Punkt. Ob sie wohl im nicht immer ganz leisen Ruhrgebiet ihre Erfahrungen gemacht hat? Wer noch mehr möchte, dem sei der hervorragende Band zum Deutschen Karikaturenpreis wärmstens empfohlen, erhältlich im RP-Shop.