Einige Ausnahmen Warum deutsche Filme und Serien selten erfolgreich sind

Klar, es gibt einige deutsche Serien, die bei den Streaming-Diensten echte Renner waren. Beispielsweise die Comedy-Serie „Jerks“ oder die beliebten Staffeln von „Dark“. Auch „4Blocks“ gehört in diese Reihe. Bei „Dark“ stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Zuschauer hauptsächlich aus dem Ausland kamen, obwohl die Serie eine deutsche Produktion war. Bei „Im Westen nichts neues“ war das auch so. Der Film wurde in Deutschland erst erfolgreich, nachdem er im Ausland viele Zuschauer fand und für den Oscar nominiert wurde.