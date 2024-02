Deutsche Bahn Schafft die 1. Klasse im Regionalverkehr ab!

Positivbeispiele gibt es bereits jetzt. In den Hamburger S-Bahnen wurde die 1. Klasse im Jahr 2000 abgeschafft. Damals hatte man erkannt, dass das Angebot wenig genutzt wurde, außerdem wollte man auf die steigende Nachfrage in der 2. Klasse reagieren. Auch außerhalb von Hamburg gibt es schon heute Zugführer im ganzen Land, die vorbildlich reagieren. Wenn der Zug heillos überlastet ist, geben sie die erste Klasse auf einzelnen Fahrten per Durchsage frei. Die verantwortlichen Entscheidungsträger könnte viel von ihnen lernen.