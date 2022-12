Deutsch-französische Spannungen „Das ist kommunikativ nicht optimal gelaufen“

Lührmann Sie sind besser als ihr aktueller Ruf. Wir haben mit keinem anderen Land der Welt eine so enge und tiefe Freundschaft wie mit Frankreich. Meine Referentin im Auswärtigen Amt ist eine französische Austauschbeamtin, gehört also dem diplomatischen Dienst Frankreichs an. Und gleichzeitig ist ein deutscher Beamter in Paris Referent der Europa-Staatssekretärin Laurence Boone. Deutschland und Frankreich tauschen sich vor europäischen Entscheidungen aus und machen im Rat oft gemeinsame Stellungnahmen, zum Beispiel zum Thema Rechtsstaatlichkeit.