Der „Trump mit Gehirn“ DeSantis-Bewerbung wird zur Lachnummer

Ohne Not legte sich der Gouverneur mit dem größten Steuerzahler und Arbeitgeber des Sonnenstaates an, weil sich Disney gewagt hatte, die Diskriminierung sexueller Minderheiten in Florida zu kritisieren. Dafür stehen jetzt 17 Milliarden Dollar an Investition auf dem Spiel. Die erste Milliarde ist bereits gestrichen. So viel zu der Behauptung, mit Nüchternheit zu regieren.