Sorge in Hochwassergebieten Der Schutz muss die akute Katastrophe überdauern

Für viele Bewohner und Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten waren die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel keine Zeit für Ruhe und Besinnung, keine Zeit zum Feiern. Es war Stress. Und der hält auch zu Jahresbeginn weiter an. Denn die Warnungen von Meteorologen lassen für die kommenden Tage keine Entspannung erhoffen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für diese Woche erneut unwetterartigen Dauerregen voraus, der die Pegelstände an vielen Flüssen und Bächen wieder steigen lassen dürfte. Die Folgen sind vielerorts überflutete Straßenzüge und vollgelaufene Keller. Wälder werden mancherorts gesperrt, weil die Böden so aufgeweicht sind, dass Bäume umzustürzen drohen. Es gibt Orte, in denen die Kanalisation derart voll ist und kein Wasser mehr ablaufen kann, so dass die Anwohner ihre Toiletten seit Tagen nicht mehr nutzen können und auf mobile Toilettenwagen ausweichen müssen. Und es besteht die Sorge, dass die ohnehin schon aufgeweichten Deiche den erneuten Niederschlägen nicht mehr standhalten und sich die Situation durch Deichbrüche weiter verschlimmert. Das ist die Lage Anfang 2024. Für die Betroffenen ist sie physisch und mental belastend. Ein beschwingter Start ins neue Jahr sieht anders aus.