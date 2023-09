Branchenkrise Der Irrglaube beim Wohnungsbau

Bei großen Wohnungskonzernen wie Vonovia und der LEG ist die Bereitschaft für den Bau von Wohnungen auf dem Nullpunkt. Viele Neubauprojekte für 2023 sind gestoppt worden, fertiggebaut wird nur noch, was angefangen wurde. Immer mit dem Verweis auf hohe Zinsen, hohe Baukosten, zu starke Reglementierung, zu viele staatliche Auflagen unter anderem beim Klimaschutz. Auch woanders sind Investoren abgesprungen, Projektentwickler in die Insolvenz gegangen. Mit ihrem 14-Punkte-Programm, das die Bundesregierung am Montag präsentierte, will sie die Probleme am Wohnungsmarkt lindern. Doch ihre Fertigstellungsziele sind längst in weite Ferne gerückt und auch durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten, stärkere KfW-Förderung und anderes nicht mehr zu erreichen.