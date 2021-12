Abschied der Kanzlerin : Der Große Zapfenstreich für Angela Merkel passt nicht in die Zeit

Soldaten nehmen an dem Großen Zapfenstreich in Berlin teil, um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu würdigen. Die Aufnahme stammt aus dem Oktober. Foto: dpa/Christophe Gateau

Meinung Berlin Ohne Zweifel hat Angela Merkel einen würdigen Abschied als Kanzlerin verdient. Doch in einer Zeit, in der sich die Bürger in so vielen Bereichen einschränken müssen, sollte man auf militärisches Brimborium verzichten.