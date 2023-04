80. Jahrestag Der Aufstand des Warschauer Ghettos veränderte alles

Doch ihr Kampfziel sollten die überlegenen deutschen Truppen erst in knapp einem Monat erreichen. Ihr erster Angriff am 19. April wurde abgewehrt, selbst in den beiden folgenden Tagen erzielte die SS unter Führung des Brigadeführers Jürgen Stroop nur geringe Fortschritte. Das Blatt wendete sich erst, als gezielt das Warschauer Viertel in Brand gesteckt wurde. Zugleich bombardierten die Deutschen die Fabriken, in denen sich die Juden verschanzt hatten, und sprengten systematisch die Abwasserkanäle und Erdbunker, wohin sich viele Widerstandskämpfer und Ghettobewohner geflüchtet hatten. Am 8. Mai wurde der tapfere und umsichtige Anführer der Jüdischen Kampforganisation ZOB, Mordechai Anielewicz, getötet. Mitte Mai mussten die letzten jüdischen Einheiten aufgeben. Am 16. Mai telegraphierte der SS-Mann Stroop aus Polen: „Das ehemalige jüdische Wohnviertel Warschaus besteht nicht mehr. Mit der Sprengung der Synagoge wurde die Großaktion um 20.15 Uhr beendet.“ Danach machten die Deutschen das ehemalige Ghetto völlig platt. Tausende Juden waren umgekommen, 56.065 im Gewahrsam der Nazis. Rund 30.000 wurden direkt erschossen oder in die Todeslager Treblinka und Majdanek gebracht, der Rest endete in Arbeitslagern. Die Verluste der Deutschen: 16 Tote und 85 Verwundete.