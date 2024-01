Proteste gegen die AfD Demonstrationen können die Rechtsextremen besiegen

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine Revolution auslösen. Als die Schneiderin Rosa Parks im Jahr 1955 ihren Sitzplatz im Bus nicht für einen Weißen freigeben wollte, wurde sie verhaftet. Sie gab aber zugleich Anschub für eine Bewegung, die am Ende zur Aufhebung der Rassentrennung in den Südstaaten und zu viel mehr faktischer Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA führte. Am Ende errang Barack Obama als erster Nicht-Weißer das Amt des Präsidenten.