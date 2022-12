Demokratiefördergesetz Kein Geld für zweifelhafte Organisationen

Meinung | Düsseldorf/Berlin · Die Ampel-Koalition will mit üppigen Finanzzuweisungen an zivilgesellschaftliche Gruppen die Demokratie stärken. Warum das Probleme aufwirft und was das neue Gesetz mit dem Korruptionsfall in Brüssel zu tun hat.

16.12.2022, 06:00 Uhr

Nancy Faeser (l, SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, und Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, stellen in der Berliner Bundespressekonferenz den vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zum Demokratiefördergesetz vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld