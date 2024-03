Bertelsmann-Studie Demokratie ist kein Exportschlager

Offenbar können sich viele Länder dem demokratiefeindlichen Trend nicht entziehen. Die Menschen sind weltweit durch Globalisierung und zunehmende ökonomische Ungleichheit verunsichert. Der Einbruch der Rohstoffpreise und die massiv verteuerten Nahrungsmittel haben etliche Nationen in eine existenzielle Krise gestürzt. Nach der verheerenden Corona-Pandemie ist die Weltwirtschaft ins Ungleichgewicht geraten, Handelskriege und gestörte Lieferketten bremsen empfindlich den internationalen Austausch. Seit einigen Jahren nimmt sogar die extreme Armut wieder zu. Doch es sind nicht allein die globalen Wirtschaftskrisen, die der Demokratie in der Welt so zusetzen. Oft verspielen auch inkompetente und korrupte Regierungen, die nur das Wohlergehen einer kleinen Führungsschicht im Auge haben, das Vertrauen in diese oft so fragile Staatsform, für die es freilich keine Alternative gibt.