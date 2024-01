Demonstration am Samstag Düsseldorf setzt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus – bitte ohne Hass

Die zweitgrößte Stadt im Rheinland ist etwas später dran als die größte, wo vor einer Woche rund 70.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstrierten. „Ich hasse die AfD so sehr, dass ich extra aus Düsseldorf nach Köln gekommen bin“, war auf einem rosafarbenen Schild in der Menge zu lesen. Den Witz versteht man in beiden Städten, und Humor ist in düsteren Zeiten wichtig.