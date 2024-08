Debatte um neue Mittelstreckenraketen Kehrt die Friedensbewegung zurück?

Es war der damalige Kanzler Helmut Schmidt (SPD), der dringend zur Schließung dieser Lücke aufrief und US-Präsident Jimmy Carter, eher eine sicherheitspolitische Taube als ein Hardliner, zur Aufstellung amerikanischer Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II und Cruise Missiles (Marschflugkörper) aufrief. Nur so war eine flexible Antwort auf die kommunistische Bedrohung möglich. Wie in der laufenden Debatte wandte sich ein Teil der Kanzlerpartei gegen diese Pläne. In seiner Amtszeit schaffte es Schmidt noch, die SPD in dieser Frage hinter sich zu bringen. Nach dem von Kohl erfolgreich ausgeführten Misstrauensvotum gegen den Amtsinhaber kippte die Stimmung bei den Sozialdemokraten, die SPD sprach sich auf einem Parteitag 1983 mit nur 14 Gegenstimmen vom konservativen Seeheimer Kreis gegen die Aufstellung neuer Raketen auf.