Debatte um Grenzkontrollen Es gibt kein Allheilmittel gegen irreguläre Migration

Aber von vorne: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte für die Zeit der EM verschärfte Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet. Diese temporären Kontrollen laufen zum 19. Juli aus. Unberührt davon sind die bereits verlängerten, stationären Kontrollen an jenen deutschen Landgrenzen, die auf den Fluchtrouten besonders relevant sind. An der deutsch-österreichischen Grenze gelten die Kontrollen bereits seit 2015 und sind vorerst bis 11. November angeordnet. Die im Herbst 2023 eingeführten Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz wurden bis 15. Dezember verlängert. Die Grenze zu Frankreich wird für die Zeit der Olympischen Spiele in Paris weiter verstärkt kontrolliert. Das gilt, EM-Aus hin oder her. Und es ist durchaus ein probates, wenn auch vorübergehendes Mittel, um kriminellen Schleusern das Handwerk zu legen. Das Allheilmittel gegen irreguläre Migration sind die Grenzkontrollen aber nicht.