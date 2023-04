Debatte über das Ruhrgebiet Eine Region macht sich künstlich klein

Inzwischen hat sich der innovative Impuls weitgehend verflüchtigt. Als letzte Aktion der IBA Emscher Park wurde das Delta der einstigen Industriekloake und jetzt wieder quicklebendigen Flusses Emscher in natürlicher Form wiederhergestellt. Die Renaturierung dieses Wasserlaufs gilt als die größte Leistung Gansers, der damit dem Ruhrgebiet ein großes Stück Natur zurückgab. Ein Beispiel für andere hochbelastete Industrieflüsse. Doch sonst dümpelt Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2000 zwischen Mittelmaß, zurückgenommenen Ambitionen und höchst provinziellem Regierungshandeln. Das Land hat sich in der Mitte der Bundesrepublik eingerichtet, will nicht mehr Vorreite sein. Selbst der gewaltige Umbau der fossilen Energielandschaft hin zu einer klimafreundlicheren Strom- und Wärmegewinnung zeigt sich mehr in Protesten um den Hambacher Forst oder das Dörfchen Lützerath als in innovativen Veränderungen. Der Wandel im Rheinischen Braunkohlerevier – von ähnlicher Tragweite wie im Ruhrgebiet – vollzieht sich im Klein-Klein unzähliger fragwürdiger und unspektakulärer Förderprojekte. Die Bewerbung für Olympia hätte ein weiterer Aufbruch sein können. Doch auch sie scheiterte vorerst kläglich. Es mangelte an Rückhalt in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.