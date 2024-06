Debatte um Abgabe auf Softdrinks Was eine Zuckersteuer bringen würde

In Deutschland gibt es bislang keine Steuer auf zuckerhaltige Getränke, sondern nur eine freiwillige Selbstverpflichtung der Hersteller. Die zeigt allerdings nicht die gewünschten Effekte. Eine Studie von Peter von Philipsborn von der LMU in München und Kollegen belegt, dass der Zuckergehalt in deutschen Softdrinks in den vergangenen Jahren um gerade einmal zwei Prozent zurückgegangen ist. Wie sinnvoll dagegen eine Zuckersteuer wäre, steht in einer neuen Studie der Technischen Universität München und der britischen Universität Liverpool, die 2023 erschienen ist. Sie zeigt, dass eine Zuckersteuer nicht nur gut für die Gesundheit wäre, sondern auch positive ökonomische Effekte hätte. In Deutschland könnte eine solche Maßnahme in den kommenden 20 Jahren bis zu 16 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Kosten einsparen. Laut den Forschern wäre es besonders wirksam, den Zuckergehalt über veränderte Rezepturen zu verringern, ähnlich wie in Großbritannien.