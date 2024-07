Nach dem Attentat auf Trump Die USA sind jetzt mit sich selbst beschäftigt

Deutschland und Europa müssen nun, nach diesem „Angriff auf die Demokratie“, ihr Verhältnis zu den USA überdenken und neu bestimmen. Es deutete sich schon an, dass die Präsidentschaftswahl in vier Monaten vieles verändern würde, von der Haltung zum russischen Angriff auf die Ukraine über die Handelspolitik bis zum Kampf für Klimaschutz. Doch spätestens jetzt ist klar: Auf die USA wird man vorerst nicht mehr zählen können. Das ist insbesondere in Deutschland eine aufwühlende Erfahrung, dieses Land wurde schließlich in der Nachkriegszeit tiefgreifend vom „American Way of Life“ geprägt. Das Wirtschaftswunder wäre ohne den Marshall-Plan nicht denkbar, die Friedensdividende nicht ohne den teuren Rüstungswettlauf der USA mit der Sowjetunion. Die Älteren erinnern sich an ihren ersten Kaugummi, der in einer zerstörten Heimat Hoffnung gab. Amerika als geradezu mythischer Ort hat Sehnsüchten Raum geboten. Deutschland hat die Kultur aufgesogen, von Elvis bis Taylor Swift, von Kino bis Netflix, von Jeans bis Sneaker, von Fastfood bis zu veganen Menüs.