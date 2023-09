Das Phänomen Pick-Me-Girls Frauen gegen Frauen

Als „ultimatives Pick-Me-Girl“ oder als Erfinderin des Namens wurde Meredith Grey aus der Kult-Serie „Grey’s Anatomy“ in den sozialen Medien auserkoren. Die Protagonistin wollte in der zweiten Staffel den Arzt Derek Shepherd seine Wahl zwischen ihr und einer weiteren Frau einfacher machen. Sie flehte ihn an „So pick me, choose me, love me“ (Nimm mich, wähl mich, liebe mich).