Hohe Zahl von Insolvenzen Das Pflegesystem braucht Stabilität

Zugleich ist das System in Gänze längst in eine bedrohliche Schieflage geraten. Der durchschnittliche Eigenanteil, den ein Pflegebedürftiger inzwischen aufbringen muss, um einen Platz in einer Vollzeitpflege zu bekommen, beträgt je nach Rechnung zwischen 2500 und knapp 3000 Euro im Monat. Kein Wunder also, dass bei einer Umfrage aus dem vergangenen Sommer sich die überragende Mehrheit von mehr als 80 Prozent der Menschen in Deutschland eine Pflegevollversicherung wünschte. Problem nur: Wer soll sie bezahlen? Das umlagefinanzierte System gepaart mit dem demografischen Wandel führt dazu, dass eine schrumpfende Zahl von Beitragszahlern eine immer größer werdende Zahl von Pflegebedürftigen finanzieren muss. Hier ein Rundum-sorglos-Paket zu schnüren, dürfte kaum noch möglich sein.