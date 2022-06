Asylpolitik in Großbritannien : Flüchtlingsdeal mit Ruanda verschiebt Tabugrenze

Eine Gruppe Geflüchteter wird nach einem Zwischenfall auf dem Ärmelkanal an die britische Küste gebracht. Foto: dpa/Gareth Fuller

Meinung Düsseldorf Das Königreich will irreguläre Migranten nach Ruanda ausfliegen. Das soll Flüchtlinge davon abhalten, in Schlauchbooten den Ärmelkanal zu überqueren. Warum der Kurs der Härte sich gegen die Falschen richtet.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Großbritannien verschiebt gerade Tabugrenzen in der Flüchtlingspolitik. Denn wenn das Königreich in diesem Monat tatsächlich damit beginnt, irregulär eingereiste Migranten nach Ruanda abzuschieben – egal, woher sie kommen – dann ist das nicht nur ein Symbol dafür, dass geflüchtete Menschen in Europa behandelt werden wie eine lästige Fracht. Es wäre auch ein Bruch mit internationalem Flüchtlingsrecht. Denn Großbritannien beschränkt dann den Zugang zu seinem Hoheitsgebiet, es verweigert den Schutz vor Zurückweisung und diskriminiert eine bestimmte Gruppe von Flüchtlingen, weil vor allem alleinstehende Männer abgeschoben werden sollen. Und das alles, ehe irgendetwas über individuelle Fluchtgründe bekannt wäre, denn die Verfahren sollen auch nach Ruanda ausgelagert werden. Für Premier Boris Johnson dürfte sich die Härte gegen Migranten, statt gegen Schlepper indes lohnen, löst er damit doch ein, was schon ein Versprechen des Brexit war: die Insel abzuschotten.

Tatsächlich hat Großbritannien ein wachsendes Problem mit Bootsflüchtlingen, die sich auf die Überfahrt von Frankreich nach England wagen. Mindestens 28.300 Menschen haben das im vergangenen Jahr riskiert. Meist steigen sie in einfache Schlauchboote und hoffen, es irgendwie hinüber zu schaffen. Laut britischem Innenministerium lag die Zahl damit drei Mal so hoch wie im Jahr davor. Natürlich ruft das nach einer politischen Antwort. Doch gerade das Königreich könnte dem begegnen, indem es legale Einwanderungswege schaffen würde, denn die gibt es kaum. Stattdessen zeigt Johnson auf dem Gebiet der Asylpolitik eine Rigorosität, die dem Partygate-Premier mit dem Strubbel-Look sonst abgeht. Härte ist nun mal einfach zu vermitteln, Ressentiments ziehen stärker als Verweise auf abstraktes Völkerrecht und Abschiebung erscheint immer wie die einfachste Lösung für ein komplexes Problem.

Allerdings hat sich auch die Flüchtlingspolitik der EU in der Praxis längst meilenweit von Standards des Völkerrechts und der schlichten Mitmenschlichkeit entfernt. Pushbacks im Mittelmeer, Flüchtlingslager in Griechenland, aus denen kaum ein Weg herausführt, der Deal mit der Türkei – all das sind Etappen auf dem Weg zur Abschottung und moralischen Abhärtung Europas, lauter kleine Tabuzonenverschiebungen, die in den Köpfen vieler Menschen die Vorstellung zementieren, dass Migranten eigentlich Kriminelle seien – und ein unmenschlicher Umgang mit ihnen irgendwie gerechtfertigt. Die Unterschiede zu Großbritanniens Flüchtlingsverfrachtung mit kolonialer Attitüde sind in Wahrheit nur graduell.