EU-Aufenthaltsrecht Das Geschäft mit den „goldenen Visa“

Kontrovers sind die Visa-Programme wegen ihrer preistreibenden Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt – nicht nur für Spanien, sonder auch Portugal ein Grund, das Programm abzuschaffen. In Griechenland entfielen 2023 bereits sieben Prozent aller Immobilientransaktionen auf das „Golden Visa“-Programm. Nach Berechnungen der griechischen Zentralbank stiegen die Preise für Eigentumswohnungen in der Hauptstadtregion Attika seit 2017 um 71 Prozent. Die Mieten zogen in den vergangenen fünf Jahren um bis zu 56 Prozent an. Viele Durchschnittsverdiener finden keine bezahlbaren Wohnungen mehr im Stadtzentrum oder in attraktiven Vororten. Verschärft wird die Situation dadurch, dass viele Investoren aus Drittländern die gekauften Immobilien nicht selbst nutzen, sondern über Portale wie Airbnb an Touristen vermieten. In Griechenland werden aktuell rund 170.000 Wohnungen an Urlauber kurzzeitvermietet und damit dem regulären Wohnungsmarkt entzogen. Nach einer Studie der Piraeus-Bank fehlen im ganzen Land 212.000 Wohnungen.