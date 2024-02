Künstliche Intelligenz Wie KI in Unternehmen konkret wird

Das Fraunhofer-Institut Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) hat, gefördert durch das Bundesarbeitsministerium, zusammen mit der Universtiät Stuttgart das KI-Infomobil entwickelt. Es rollt zu Unternehmen deutschlandweit, um konkret zu machen, was KI leisten kann. Bei einem Schreinerbetrieb kann es dann zum Beispiel darum gehen, Möbelentwürfe für den Kunden auf Wunsch zu variieren und Darstellungen zu generieren mit diesem Lack, jenem Knauf. In anderen Betrieben sind eher sprachliche Anwendungen gefragt, etwa für den Vergleich von Angeboten oder in der Kundenberatung. KI kann Sprachbausteine für Briefe erstellen, kann eingehende Mails nach Art der Anliegen sortieren und entsprechenden Mitarbeitern zuleiten, kann sogar die komplette Kommunikation im Kundencenter übernehmen. Und natürlich zieht auch das Fragen nach sich: Wer ist verantwortlich für Fehler in automatisch generierten Texten? Wer findet sie überhaupt? Und was wird aus den Menschen, die solche Aufgaben bisher übernehmen, werden sie arbeitslos oder weiterqualifiziert?