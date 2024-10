Übernahme durch arabischen Ölkonzern Ungemütliche Aussichten bei Covestro

Die Hängepartie hat ein Ende: Nach langem Hin und Her kommt Adnoc bei Covestro zum Zug. Aus Sicht des arabischen Öl-Riesen macht der Deal viel Sinn: Er kann sich zum Chemiekonzern wandeln und Schritte in eine grüne Zukunft unternehmen, da Covestro bei der Kreislaufwirtschaft vorangeht. Das Ganze kostet zwar Milliarden. Doch Covestro geht es nicht so gut, als dass mehr herausspringen könnte. Die verhalten-positive Reaktion der Anleger zeigt, dass Restzweifel bleiben, ob der Plan aufgeht und die Kartellbehörden mitspielen. Für Nordrhein-Westfalen ist die Übernahme im ersten Schritt eine gute Nachricht: Sie zeigt, dass Covestro ein spannender Konzern ist. Adnoc will kräftig investieren und sichert den Leverkusenern Eigenständigkeit zu - jedenfalls bis 2028. Bis dahin muss sich kein Covestro-Mitarbeiter Sorgen machen, die über die allgemeinen Sorgen der deutschen Chemie hinausgehen, zumal bis 2032 die Beschäftigungssicherung gilt. Doch was danach kommt, ist offen. Werden die Araber die energieintensive Kunststoff-Produktion weiter am teuren Standort Deutschland halten - oder lieber in Länder mit günstiger Energie verlagern? Covestro als energieintensiver Hersteller hat in der Energiekrise 2022 seine Verletztlichkeit gezeigt.