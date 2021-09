Erleichterungen für Geimpfte : 2G-Regel statt Rücksicht auf Ungeimpfte

2G-Regeln gibt es in anderen Ländern schon. Foto: dpa/Axel Heimken

Acht Länder haben bereits 2G-Regeln. NRW wäre gut beraten, ihnen zu folgen. Geimpften wäre ein neuer Lockdown im Winter nicht zuzumuten - weder in Firmen noch in Schulen. Man muss es ja nicht so ungeschickt machen wie Berlin.