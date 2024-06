Corona-Variante KP.2 auf dem Vormarsch: Wie gefährlich ist sie? Corona bleibt, Vogelgrippe kommt

Virologen sagen es seit langem: Zoonosen, also von Tieren auf Menschen übergehende Krankheiten, sind ein Problem. Nun ist erstmals ein Mensch an einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virustyp H5N2 gestorben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch bestätigte. Der 59-Jährige lebte in Mexiko, hatte Vorerkrankungen und litt unter Fieber, Atemnot, Durchfall. Zuvor gab es in einem nahen Geflügelbetrieb einen Ausbruch. Auch Corona ist nicht verschwunden. Die Viruslage.