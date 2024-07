Die Lehre aus den Corona-Protokollen Pandemie aufarbeiten, Verschwörung vergessen

Die Aufregung um die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist groß. Was haben die Experten damals besprochen, was geheimgehalten, war alles gar nicht so schlimm? So raunt es in den einschlägigen Foren im Internet. Doch gemach. Die Pandemie war für alle eine Zäsur. Tausende Corona-Tote pro Woche und eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems forderten auch Deutschland heraus. Die Unsicherheit und das harte Ringen um die richtige Lösung spiegeln sich in den vielen Protokoll-Seiten wider, die nun ins Netz gestellt wurden.