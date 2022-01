Die Wut der Corona-Gegner und der Zorn der Geimpften : Vor der Welle

Proteste und Gegenproteste: In Greifswald zeigten Demonstranten, dass sie -- anders als demonstrierende Imnpfgegner -- Impfen für notwendig halten Foto: dpa/Stefan Sauer

Meinung Wieder sogenannte Spaziergänge von Corona-Leugnern und Impfgegnern mit Angriffen gegen Polizisten: Die Nerven liegen blank, die Infizierten-Zahlen steigen. Die Bund-Länder-Runde in dieser Woche muss aufzeigen, ob sich das Land verkürzte Quarantäne-Zeiten leisten kann

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

Sie marschieren wieder. Sie sammeln sich wieder. Und sie greifen dabei Polizisten an. Das neue Jahr hat an der Front der Corona-Proteste so begonnen wie das alte geendet hat. Mit schaurigen Fackelzügen und Demonstrationen, die sie Spaziergänge nennen, und deren Teilnehmer – teilweise – vor Gewalt nicht zurückschrecken. Noch eskalieren die Proteste hierzulande nicht wie in den vergangenen Wochen in den Niederlanden, wo sich die Stimmung wegen des landesweiten Lockdowns aufgeheizt und die Polizei entsprechend hart geantwortet hat. Ein solches Herunterfahren des öffentlichen Lebens steht bei uns bislang nicht an.

Doch auch dieser Corona-Winter mit seiner sich aufbauenden vierten Welle wird kein Spaziergang, sondern eine echte Herausforderung, die viele Menschen an ihre Grenzen bringen wird: Ärzte, Pflegepersonal, Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, Lehrer, Erzieher, Eltern, Kinder. Eigentlich müsste die Gesellschaft als Ganzes gerade jetzt zusammenstehen. Denn Pandemie bedeutet Ausnahmesituation. In jeder Hinsicht. Doch die Aggression der Impfgegner wie teilweise auch der Zorn der Geimpften über die, die sich nicht impfen lassen wollen, spaltet die Gesellschaft weiter. Das Virus und der Streit über den Umgang damit hat schon Freundschaften zerstört und einen Keil in Familien getrieben.

Was erst, wenn die hoch ansteckende Omikron-Variante des Corona-Virus mit ihrer extrem schnellen Verbreitung auch in Deutschland richtig um sich greift? Dann könnten Teile des öffentlichen Lebens nicht mehr wie gewohnt funktionieren, vielleicht sogar lahmliegen, wenn neu infizierte Mitarbeiter (und deren engere Kontaktpersonen) gerade aus Betrieben der kritischen Infrastruktur in Quarantäne müssen. Und dann wird es viele Ungeimpfte ohne den Schutz wenigstens einer ersten Impfung treffen, die zumindest die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufes senken könnte. Doch dazu gehörte bei Millionen Menschen erst einmal eine Impfbereitschaft. Die Debatte über eine Impfpflicht wird wieder an Fahrt aufnehmen.