Liebe in der Politik Szenen einer Ehe: Lehren aus dem Lindner-Lehfeldt-Leak

Worum geht es konkret? Der Politikjournalistin und dem FDP-Chef werden Interessenskonflikte vorgeworfen; „immer mal wieder“ gerieten bei dem Ehepaar berufliche und private Belange durcheinander, schreibt der „Spiegel“ in einem ausführlichen aktuellen Bericht. Lehfeldt habe zum Beispiel Informationen aus einer Runde über das Sondervermögen für die Bundeswehr gehabt, an der sie selbst gar nicht teilgenommen habe – Ehemann Lindner aber schon. Auch dass sie während einer Liveschalte als TV-Reporterin einer Frage auswich, ob wegen der FDP nun „’ne Menge Zoff“ in der Ampel drohe, wird ihr zur Last gelegt. Und zwar zu Recht – wenn man journalistische Maßstäbe anlegt.