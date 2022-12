Christian Lindner will keine weiteren Entlastungen Ein Finanzminister ringt um Glaubwürdigkeit

Im Krisenjahr 2022 ist Lindner damit nicht zum Gralshüter der Schuldenbremse, sondern ungewollt zu ihrem Totengräber geworden. Seine Haushaltstricksereien machen deutlich, dass die starre Schuldenbremse nicht praxistauglich ist, wenn sich mehrere Krisen gleichzeitig auftun. Sie hat die Tricksereien erst mitbefördert, weil sie sich als zu enges Korsett erwiesen hat. Sie gehört jedoch keinesfalls abgeschafft, weil sie zur Disziplinierung ausgabehungriger Politiker unverzichtbar ist. Will man die Schuldenbremse retten, muss man sie reformieren. Da SPD und Grüne daran kaum Interesse haben, wäre das Lindners große Aufgabe in der Ampel-Koalition. Die Schuldenbremse könnte etwa künftig nicht mehr am Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, sondern an der Zins-Steuer-Quote, dem Anteil der Zinsausgaben am Steueraufkommen, ausgerichtet werden. Verschlechtert sich die Quote, müsste das Defizit entsprechend stärker gesenkt werden.