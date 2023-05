Der Aufholprozess stockt Ist Chinas Aufstieg schon zu Ende?

Das Buch „Chinas Traum“ machte den früheren Oberst der Volksbefreiungsarmee, Liu Mingfu, zu einem der gefragtesten Autoren seines Landes. Zugleich erregte er aber das starke Missfallen der Pekinger Führung. Im Jahr 2010 propagierte der Ex-Militär, der damals an der Universität für Landesverteidigung lehrte, eine Vormachtstellung Chinas in der Welt – vor den Vereinigten Staaten. Selbst Gewalt wollte er auf diesem Weg nicht ausschließen. Das gefiel der damaligen chinesischen Führung überhaupt nicht, der vormalige Präsident Hu Jintao wollte von einem solchen Nationalismus nichts wissen und propagierte stattdessen die „friedliche Entwicklung“ seines Landes in einer „harmonischen Welt“.