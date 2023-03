ChatGPT in der Psychotherapie Wenn der Chatbot rät, sich vom Partner zu trennen

Der Deutsche Ethikrat bezog am 20. März zum Einsatz von KI und genau zu diesem Punkt Stellung. Er sehe den Sinn der KI-Systeme im Bereich der Qualitätssicherung und plädierte dafür, ärztliche Kompetenzverluste zu vermeiden. Eine vollständige Ersetzung von Ärzten durch ein KI-System gefährde das Patientenwohl. Andererseits sagte Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx in einer Pressekonferenz auch: „Es gibt ein Handlungsfeld in der Medizin, in dem KI-basierte Systeme die weitgehende oder sogar vollständige Ersetzung vom Gesundheitspersonal zumindest suggerieren, und das ist die Psychotherapie.“ Sicher ist das noch lange keine moralische Freigabe für KI-Therapeuten, doch Psychotherapeutenverbände horchen dennoch auf. „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig fehlgeleitet. Niemand würde sich mit einem technisch unausgereiften KI-System an eine medizinische Operation herantrauen, aber psychisch erkrankten Menschen soll dies zugemutet werden?“, sagt Enno Maaß, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung. Chatbots wie ChatGPT seien seiner Meinung nach zu unflexibel und technisch unausgereift, um einen Menschen, der sich wirklich mit der Psyche auseinandersetzt, zu ersetzen. „Dass diese Systeme in 20 bis 30 Jahren psychotherapeutische Leistungen gleichwertig ersetzen, halte ich für unwahrscheinlich“, so Maaß.