Kampf der CDU gegen das Bürgergeld Mehr Populismus wagen

Was bleibt also vom Frontalangriff der Union auf das Bürgergeld? Zum einen, dass der Vorschlag der CDU vor allem ein Gefühl in der Bevölkerung adressiert. Wie realistisch die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen wäre, ist aber fraglich. Einiges deutet darauf hin, dass ein vollständiges Streichen von Leistungen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und die Fakten belegen, dass die sogenannten „Totalverweigerer“ unter den Bürgergeldempfängern eher die Ausnahme darstellen. In anderen Fragen bleibt die CDU konkrete Vorschläge gänzlich schuldig. Interessant ist, dass die Union eine Zahl in ihrem Papier völlig ignoriert. Im vergangenen Jahr vermeldete das Statistische Bundesamt 45,9 Millionen Menschen erwerbstätige Personen in Deutschland – ein Allzeitrekord bei den Beschäftigungen. Das heißt, dass ausgerechnet im Jahr der Bürgergeld-Einführung so viele Menschen wie nie zuvor in der Bundesrepublik arbeiteten. Ins Narrativ des CDU-Konzepts passt diese Zahl gewiss nicht.