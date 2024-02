AfD-Landesverband „Zweite Chance“ für Rechtsextremist Helferich in NRW

Die Causa Helferich, der sich mit der Jungen Alternativen (JA) solidarisiert, belastet die AfD in NRW auch mit Blick auf den Verfassungsschutz. Im Bund als gesichert rechtsextrem eingestuft, wird die JA in NRW seit Dezember als Verdachtsfall eingestuft und kann vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die gesamte AfD kämpft gegen die Einstufung als Verdachtsfall und laut Medienberichten eine mögliche Hochstufung, „das nehmen wir sehr ernst“, so Vincentz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Gesamtpartei im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft – eine Einschätzung, die rund ein Jahr später in erster Instanz durch das Verwaltungsgericht Köln bestätigt wurde. Die AfD setzt sich dagegen juristisch zur Wehr. Das Verfahren beim Oberverwaltungsgericht in Münster läuft noch, Mitte März kommt es zur mündlichen Verhandlung. Auch die NRW AfD um Martin Vincentz wird das mit Spannung beobachten, während einige der Parteimitglieder sich nicht mehr interessieren. So auch Helferich, der auf seinen Kanälen in sozialen Medien immer wieder erklärt, er lasse sich „von einer Regierungsbehörde nicht reinreden“. Er und die JA entschieden selbst, mit wem sie kooperieren.