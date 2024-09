Warum Deutschland bröckelt Brückeneinsturz – es liegt nicht am Geld

Meinung · Weitere Teile der Carolabrücke wurden zum Einsturz gebracht. Es liegt nicht an der Schuldenbremse, dass so viele Brücken in Deutschland marode sind. Es fehlen Personal, der Mut zu Standardlösungen und zur Prioritätensetzung beim Geldausgeben.

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

13.09.2024 , 11:18 Uhr

Die Carola-Brücke in Dresden - Sinnbild für die deutsche Infrastruktur. Foto: dpa/Robert Michael