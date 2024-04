Kiffen im Urlaub? So halten es beliebte Reiseländer mit dem Cannabis-Konsum

Die Niederlande gehören nicht nur zu den populärsten Urlaubsländern, sie gelten auch als besonders liberal im Umgang mit Cannabis. Legal ist die Droge dort entgegen landläufiger Meinung allerdings nicht. Der Anbau und Großhandel von Cannabis ist in den Niederlanden gesetzlich verboten. Erlaubt ist laut dem Mitteldeutschen Rundfunk lediglich der Anbau für medizinische Zwecke sowie von maximal fünf Pflanzen für den privaten Konsum. Gekifft werden darf allerdings nicht im öffentlichen Raum, zumindest nicht in den meisten Gemeinden. Wer auf der Straße mit der Droge ertappt wird, riskiert eine Geldstrafe. Auch wer mehr als fünf Gramm Cannabis mit sich führt, kann in den Niederlanden strafrechtlich verfolgt werden. Nur zu Hause oder in einem sogenannten Coffeeshop ist der Konsum überhaupt erlaubt. Apropos Coffeeshop: Auch dort ist der Verkauf kleinerer Mengen Cannabis eigentlich strafbar, in der Praxis wird er allerdings seit 1976 toleriert. Das gilt nach Angaben der Landesfachstelle Prävention der Suchtkooperation NRW allerdings nur dann, wenn sich die Betreiber an einige Regeln halten. Sie dürfen zum Beispiel kein Cannabis an Minderjährige verkaufen und keine Werbung für die Droge machen. Erwachsene über 18 Jahre dürfen im Coffeeshop pro Person maximal fünf Gramm am Tag kaufen.