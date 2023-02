Unter dem Soll Die Bundeswehr bleibt bei Bewerbern unbeliebt

Die Struktur der Bundeswehr ändert sich langsam, aber stetig. Immer mehr Frauen, immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund, immer mehr queere Menschen kommen hinzu. Dennoch gibt es eine Diskrepanz zwischen einer hohen Zahl junger Leute, die ein positives Bild von der Bundeswehr haben und der Zahl jener, die sich dann auch konkret für diesen Arbeitgeber bewerben. „Wir können in der Außenwirkung besser werden. Das Bild der Menschen von der Bundeswehr ist verzerrt und durch Kriegserzählung der Großeltern und amerikanische Filme geprägt“, sagt Elbe. „Die Bundeswehr führt Menschen nicht in Unterdrückung und bricht nicht ihre Persönlichkeit“, sagt Elbe. „Natürlich kommt am Ende dabei heraus, dass man kämpfen lernen soll, in der Hoffnung aber, nicht kämpfen zu müssen“, sagt der Soziologe. Auch die Möglichkeit, eine nicht-militärische Laufbahn einzuschlagen, ließe sich sicher noch besser herausstellen. Der Alltag werde ziviler und digitalisierter beim „Bund“, weiß Elbe. Dennoch spreche man immer noch überwiegend Männer an, bei der Rekrutierung von Frauen bestehe noch immer Nachholbedarf, auch wenn laut Bundeswehr mittlerweile jede fünfte Bewerbung für den freiwilligen Wehrdienst von einer Frau kommt. Bei den Bewerbern sei die Ausschöpfungsquote noch zu gering, nur 30 Prozent würden von der Bundeswehr genommen, so Elbe. Nicht unbedingt eine Lockerung, aber eine Nachschärfung der Anforderungskriterien sei denkbar.