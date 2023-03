Höchste deutsche Auszeichnung für Angela Merkel Ist Merkel besser als Schmidt und Brandt?

So ganz will aber dazu nicht passen, dass nur drei Menschen dieser Orden zugesprochen wird. Was ist mit den vielen anderen, die unter Einsatz ihres Lebens Menschen gerettet haben, Erfindungen und Forschungen getätigt, die Millionen das Leben erleichtern oder Kunstwerke erschaffen haben, über die Generationen noch staunen. Und es stellt sich auch die Frage, warum die beiden SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt nur mit dem zweithöchsten Orden bedacht wurden. Doch nicht etwa, weil sie „nur“ Sozialdemokraten waren. Sie stehen in ihrer historischen Leistung Merkel sicher nicht nach, manche meinen gar, Adenauer, Brandt und Kohl allein gehörten in die erste Reihe der deutschen Nachkriegskanzler. Aber das sollte man den Historikern überlassen.