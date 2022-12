Pro und Contra Bundestagswahl nur alle fünf Jahre?

Umgekehrt sehen viele Regierungen ihren Leistungsnachweis an der Zahl der verabschiedeten Gesetze. Die meisten Gesetze wurden von der großen Koalition (2005 bis 2009) beschlossen. Danach blieb die Zahl weiterhin hoch. Die Ampelkoalition hat bereits 94 Gesetze im ersten Jahr verabschiedet, so viele wie noch nie. Nimmt man die vorhandene Regelungsdichte als Maßstab, so scheint es vielmehr sogar so, dass weniger Gesetze eher mehr Freiheit für die Bürger bedeuten. Eine Einschränkung der Gesetzgebung lässt sich jedenfalls nicht daraus ableiten. Und viel hängt von der Kooperationsbereitschaft des Bundesrats ab, der keine Wahlperiode kennt.