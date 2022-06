Vor dem Besuch in Kiew : Scholz sucht seine Ukraine-Strategie

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steigt aus einem Flugzeug der Flugbereitschaft der Luftwaffe, um in Litauen über die Ukraine-Krise zu beraten. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin/Kiew Der Bundeskanzler ist in seiner Haltung zur Ukraine in die Defensive geraten. Das will er mit seinem Besuch in Kiew ändern. Dafür benötigt er aber dringend ein langfristiges strategisches Ziel – im nationalen Interesse.

Es gibt eine Frage, die SPD-Regierungsmitglieder nervt. „Soll die Ukraine den Krieg gewinnen?“ Egal ob Kanzler Olaf Scholz, seine Verteidigungsministerin Christine Lambrecht oder irgendein anderer für Sicherheitsfragen zuständiger Vertreter des Kabinetts, alle antworten darauf ausweichend. Putin darf nicht gewinnen, die Ukraine muss bestehen, das Land braucht eine erfolgreiche Verteidigung. Aber den Krieg gewinnen, dass kommt führenden Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen nicht über die Lippen.

Die Scheu vor dem Unwort „Krieg gewinnen“ ist symptomatisch für die Haltung von Scholz und seinen Anhängern gegenüber der Ukraine. Sie verrät, dass der Bundeskanzler – anders als die meisten wichtigen Verbündeten – weder direkt noch indirekt andeutet, welche strategischen Ziele Deutschland in diesem zentralen europäischen Konflikt verfolgt. Keine Frage, Scholz agiert umsichtig und ruhig in dieser gefährlichen Lage. Er lässt sich weder von einem Hurra-Patriotismus für den Freiheitskampf der Ukrainer hinreißen, noch von der resigniert-pazifistischen Haltung anstecken, dass es für das unterlegene Land gegen einen nach wie vor übermächtigen russischen Aggressor ohnehin nichts zu gewinnen gibt. Scholz ist auch bereit, wirksame Waffen wie Feldhaubitzen, Luftabwehrsysteme und sogar das Allzweck-Panzerfahrzeug Gepard zu liefern, um den russischen Vormarsch in der Ukraine zu stoppen. Daneben hilft Deutschland wie kaum ein anderes Land humanitär und mit Lieferungen des täglichen Bedarfs und der Gesundheit. Gleichzeitig ist es bereit, unbegrenzt Flüchtlinge aufzunehmen und wie einheimische Hilfsbedürftige zu behandeln.

Trotzdem haben die Bundesrepublik und insbesondere der Kanzler keinen wirklich guten Stand bei der politischen Führung der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj verpackt seine Kritik an der mangelnden Hilfeleistung der Deutschen in unangenehme Fragen, Außen- und Verteidigungsminister finden bisweilen deutlichere Worte. Am heftigsten attackiert der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, die vermeintliche Zurückhaltung der Deutschen bei Waffenlieferungen und der unbedingten Unterstützung der Ukrainer. Sogar der eigentlich Deutschland wohlgesonnene Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, mahnt und drängt.

Zu Recht kann Scholz darauf hinweisen, dass andere Länder – mit Ausnahme der USA und Großbritanniens – auch nicht mehr tun, dass die Verbündeten eng zusammenarbeiten und dass er womöglich noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni nach Kiew fährt und damit ein persönliches Risiko eingeht. Kann man mehr tun?

Es ist tragisch für Scholz, dass es darum nicht geht. Die Bundesregierung und insbesondere die SPD bieten Angriffsflächen, weil sie sich in Bezug auf Russland noch immer nicht gänzlich von ihrer gescheiterten Politik des Wandels durch Handel abgewandt haben. Sie wollen immer noch ein Türchen nach Moskau offenhalten. Und selbst das mag noch hingehen, vielleicht am Ende ganz klug sein. Aber es fehlt dem Kanzler vor allem an einer klaren langfristigen Strategie. Scholz hat aus deutscher Sicht noch nicht einmal ein Kriegsziel definiert – etwa die Zurückdrängung der russischen Streitkräfte auf die Linie des 23. Februar, also dem Tag vor dem verheerenden Angriff.

Dabei ist es noch nicht einmal das Kriegsziel allein, das entscheidend ist. Es geht um Deutschlands Position hinsichtlich der künftigen Stellung der Ukraine und ihrer Rolle in Ost- und Mitteleuropa. Die anderen wichtigen Nato-Länder haben ihre nationalen Interessen definiert. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will mit der Hilfe für die Ukraine den russischen Aggressor so schwächen, dass er nicht mehr in der Lage ist, ein anderes Land anzugreifen. Dahinter steht nicht zuletzt die Überlegung, Russland aus dem Konzert der Weltmächte zu drängen. Nur noch die Vereinigten Staaten und China sollen künftig die bestimmenden Kräfte auf dem Globus sein. Damit können sich die USA voll auf die Rivalität mit der Vormacht des Fernen Ostens konzentrieren. Darin zeigt sich eine Linie von Barack Obama, der Russland als Regionalmacht bezeichnete, bis hin zu seinem Parteifreund Joe Biden, der nun die Chance hat, das umzusetzen. Die Ukraine profitiert in ihrem Abwehrkampf enorm davon, muss aber auch einen hohen Preis bezahlen.

Frankreich unter Macron hat trotz aller Beteuerungen des engen Verhältnisses zu Deutschland andere Interessen. Paris fürchtet bei einer weiteren Aufnahme von potenziellen Mitgliedern in Osteuropa eine Erosion des französischen Einflusses in der EU. Macron unterstützt deshalb die Ukraine nur halbherzig. Er liefert genau die Waffen, die für Kiew den jetzigen Status Quo womöglich mit kleinen Gebietsgewinnen Russlands zementieren. Ein solches Land kann unmöglich Mitglied der EU werden und bleibt deshalb im „Vorhof der Hölle“, wie Kritiker dieser Hinhaltetaktik sagen. Großbritannien mit seinen überragenden Geheimdiensterkenntnissen liefert wiederum uneingeschränkt Waffen, um sich nach dem Brexit als unverzichtbarer Nato-Partner zu präsentieren.