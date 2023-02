Briefwechsel zwischen Habeck und Lindner Die Ampel braucht Geld, aber noch dringender mehr Mut

In einem knappen Schreiben forderte Vize-Kanzler Habeck von Finanzminister Lindner, mehr Geld im Haushalt 2024 für Projekte bereitzustellen, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden seien. Den Grünen liegt die Kindergrundsicherung besonders am Herzen, die Kinder aus der Armut befreien und 2024 eingeführt werden soll. Habeck regte dafür „Einnahmeverbesserungen“ an, erwähnte zwar nicht das Wort „Steuererhöhungen“, aber Lindner konnte und wollte ihn so verstehen. Der FDP-Chef antwortete schroff, er werde die Anregung nicht aufnehmen und ansonsten stehe die Verfassung, sprich die Schuldenbremse, über dem Koalitionsvertrag. Sie ist Lindners Trumpf, weil sie die verabredeten Projekte notfalls aussticht, wenn nicht genügend Geld da ist. Und Steuererhöhungen schließe wiederum der Vertrag der drei Ampel-Parteien aus, so Lindner.