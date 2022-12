Bildung Sollten Lehrer nach Leistung bezahlt werden?

In Deutschland muss es sich mehr lohnen, sich für die Bildung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Das findet Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und hat darum Leistungsprämien für besonders engagierte Lehrkräfte ins Spiel gebracht. Das klingt nach einer schlüssigen Idee. Jeder hat während seiner Schulzeit die Erfahrung gemacht, dass es sowohl beim Engagement wie Niveau von Lehrern starke Unterschiede gibt. Warum sollte das nicht auch Folgen für die Bezahlung haben? Wie in vielen anderen Berufen auch? Wenn man davon ausgeht, dass Geld ein guter Anreiz ist, um Menschen zu motivieren und die Leistungsträger zu belohnen, liegt der Schluss also nahe, dass Prämien auch in der Bildung eingesetzt werden sollten. Dass sie ein wenig frischen, marktwirtschaftlichen Wind in das biedere deutsche Schulsystem bringen könnte. Zumal der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, die Vorschläge der Ministerin unterstützt. Man könne durchaus erkennen, welche Lehrkraft gut sei, findet er und fordert in einem Atemzug, die bereits vorhandenen Prämientöpfe für Lehrkräfte aufzustocken.