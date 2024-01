Kräftige Erhöhung der Bügergeld-Sätze Wenn Arbeit weniger bringt als das Bürgergeld

Die Zeiten von Hartz IV sind vorbei: Die Leistung heißt längst Bürgergeld, und zum Jahreswechsel hat die Bundesregierung die Sätze um zwölf Prozent erhöht. Von einer Lohnerhöhung in diesem Umfang können viele Arbeitnehmer nur träumen. Zugleich finden viele Branchen keine Mitarbeiter und lassen Stellen unbesetzt. Was also läuft schief im deutschen Sozialstaat?