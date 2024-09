Generationen-Studie Was Frauen über Frauen denken

Info

Haushalt und Kinder sind nach wie vor oft Frauensache. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Frauenanteil Von den 83,4 Millionen Einwohnern in Deutschland sind 42,3 Millionen Frauen, 41,2 Millionen Männer. Die höhere Lebenserwartung von Frauen führt dazu, dass der weibliche Anteil in höheren Altersstufen deutlich steigt: So lag der Frauenanteil 2023 in der Altersgruppe 60 bis unter 70 bei 51,3 Prozent, er steigt auf 54,4 Prozent (70 bis unter 80 Jahre), auf 58,0 Prozent (80 bis unter 85 Jahre) und auf 64,4 Prozent in der höchsten Altersgruppe (85 Jahre und älter).

Bevölkerungsentwicklung Die Geburtenrate liegt in Deutschland seit Mitte der 1970er Jahre auf einem konstant niedrigen Niveau von etwa 1,4 - 1,6 Kindern je Frau im gebärfähigen Alter. Dadurch sind die nachrückenden Alters-Kohorten zunehmend schwächer besetzt. Bisher kam es jedoch aufgrund der steigenden Lebenserwartung sowie einer positiven Nettozuwanderung nicht zu einem Rückgang der Gesamtbevölkerung.