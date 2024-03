Botschaft zu Ostern Liebe ist stärker als der Tod

Zu wissen, was danach kommen könnte, hat die Menschheit über die Jahrtausende beschäftigt. Die Hoffnung auf ein Weiterleben – ob, eher schlicht gedacht, in körperlicher Form, oder, auf die Seele abzielend, als vergeistigtes Wesen – war prägend auch für die Beerdigungskultur. Dabei waren die Vorstellungswelten von Pharaonen und germanischen Stammesfürsten gar nicht so unähnlich: Zumindest die Herrschenden bekamen in frühester Zeit mit auf den (letzten) Weg, was sie im Jenseits gebrauchen konnten – Attribute ihrer weltlichen Macht zur Fortsetzung ihrer Herrschaft auf anderer Ebene. Wesentlich aber war in allen Epochen die Achtung des Verstorbenen.