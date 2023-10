Die Bodenoffensive beginnt Israels schwierigster Krieg

Über eines müssen sich die Israelis auch im Klaren sein. Welches Ziel verfolgen sie in Gaza nach einem möglichen Erfolg? Eine Besetzung kommt wohl nicht in Frage. Vor 2005 kostete die unmittelbare Kontrolle des Gaza-Streifen zu viele Menschen, Ressourcen und Glaubwürdigkeit. Doch an wen sollen die Israelis die Macht in Gaza übergeben, wenn die Hamas besiegt ist? Denn eines ist klar: An dem Tag, an dem sich die Armee wieder zurückzieht, werden neue radikale Terroristen sofort wieder die Macht in Gaza übernehmen.