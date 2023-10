Bodeneinsätze in Gaza Israels schwierigster Krieg

Gleichwohl bleibt ein unbehagliches Gefühl. Viele Militärexperten haben darauf hingewiesen, dass ein Bodenkampf sowohl viele Israelis wie auch unzähligen Menschen in Gaza das Leben kosten wird. Schon spricht das Gesundheitsministerium dort von mehr als 7700 Toten. Diese Zahl ist zwar nicht zu überprüfen, aber dass die israelischen Angriffe in Gaza unschuldige Menschen töten, ist nicht zu leugnen. Der Häuserkampf als Folge der Bodeneinsätze ist brutal und furchtbar. Zum bisherigen schrecklichen Leid wird neues schreckliches Leid hinzugefügt. Der Hamas passt das durchaus in ihr zynisches und menschenverachtendes Kalkül. Je mehr die Bevölkerung in dem von der Terrorgruppe noch kontrollierten Territorium gepeinigt wird, desto stärker dürfte die arabische Bevölkerung ihre jeweiligen Regierungen unter Druck setzen, den palästinensischen Brüdern und Schwestern aktiv zu helfen. Es ist der große Krieg, zu dem die Hamas schon jetzt aufruft. Auf ihn hoffen die Terroristen, um die jetzige Ordnung so radikal wie möglich zu zerstören. Was dann kommt, ist ihnen ziemlich egal.