Zu wenige Spender Warum die Blutspende attraktiver werden muss

Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gerade jetzt angekündigt hat, die Blutspende-Richtlinien für homosexuelle Männer lockern zu wollen, ist sicher kein Zufall. Denn der Vorstoß fällt in eine Zeit, in der der Aufschrei in Blutspendezentralen deutschlandweit mal wieder besonders laut ist und in der die Blutkonserven-Vorräte in manchen Städten nur noch für ein bis zwei Tage reichen. Die Situation ist dramatisch, in NRW sei die Lage im Bundesvergleich am angespanntesten, bestätigt der DRK-Blutspendedienst West. Der dicht bevölkerte Westen stelle seit jeher problematisches Territorium dar, der Blutkonserven-Bedarf sei hier besonders hoch.