Kolumne Wissensdrang Bisphenol A – ein alltägliches Gift

Warum sind diese Daten besorgniserregend? Ergebnisse in Versuchstieren zeigen, dass Bisphenol A bei einer Aufnahme über einen längeren Zeitraum in das Hormonsystem des Körpers eingreifen kann. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat BPA deshalb als „endokrinen Disruptor“ eingestuft, also als eine Substanz mit hormonähnlicher, insbesondere östrogenartiger Wirkung. Für diese besteht beispielsweise der Verdacht, dass sie in die Fruchtbarkeit eingreifen, möglicherweise ein frühes Eintreten der Pubertät bei Kindern fördern, aber auch eine Rolle bei Fettleibigkeit oder Tumorerkrankungen spielen. Auch das Risiko einer Schwächung des Immunsystems wurde im Zusammenhang mit der Aufnahme der Chemikalie beobachtet. Aufgrund der beschriebenen Wirkungen hat die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit die täglich tolerierbare Aufnahmemenge für BPA nun um den Faktor 20.000, also auf 0,2 Nanogramm BPA pro Kilogramm Körpergewicht, gesenkt.