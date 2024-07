Szenarien nach Rückzug von Joe Biden Deutschland muss das Beste hoffen und das Schlimmste erwarten

Die Bundesregierung muss sich bereits jetzt darauf einstellen, zwischen dem Zeitpunkt der Wahl im November und der Amtseinführung im Januar mit einem als Kandidat abgewählten US-Präsidenten Joe Biden zu tun zu haben, der nur noch wenig Durchsetzungskraft im Amt haben wird. Sowohl in Sicherheits- als auch in Energiefragen sind wir allerdings abhängiger von den USA denn je. Damit sie weiterhin militärischen Schutz gewähren, auch bei einem Wahlsieg Trumps, braucht es nachweisbar mehr Investitionen in die eigene Sicherheit. Auch bei der Energie- und Wirtschaftspolitik braucht es handfeste Vorbereitungen auf eine Zeit, die von mehr Protektionismus in den transatlantischen Beziehungen geprägt sein wird.